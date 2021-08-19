IMF稱迫於美國壓力暫停阿富汗4.4億美元援助

國際貨幣基金組織（IMF）當地時間周三（8月18日）表示，由於塔利班奪取了喀布爾的控制權後，阿富汗政府的情況不明確，IMF暫停了阿富汗獲得IMF資源的途徑，包括約4.4億美元的新貨幣儲備。

路透社8月19日報道，IMF的聲明是在美國財政部的壓力下做出的，以確保定於周一（8月16日）分配的特別提款權（SDR）儲備不會落入塔利班手中。美國財政部在IMF擁有控股權。

「目前，國際社會在承認阿富汗政府方面情況不明朗，因此該國無法獲得SDR或其他IMF資源，」IMF發言人在一份電子郵件聲明中表示。

「與以往一樣，IMF以國際社會的觀點為指導，」該發言人補充說。

IMF傳統上依靠其成員來決定是否與那些通過政變或有爭議的選舉上台的政府接觸。

IMF將於周一根據190個成員國在IMF的持股比例完成6,500億美元SDR的分配。

IMF發言人說，IMF將代表阿富汗分配3.1億SDR。根據周三的SDR匯率，其價值約為4.4億美元。

一位美國財政部官員在周三早些時候說，該部門正在採取措施，防止塔利班獲取阿富汗的SDR儲備。

這位匿名官員沒有提供財政部正在採取的具體行動的細節。這些行動是在共和黨議員寫信敦促財長葉倫在IMF進行「干預」、以確保不向塔利班提供SDR之後採取的。

即使阿富汗重新獲得SDR，塔利班也不太可能花費這些資源，因為這需要另一個國家願意將SDR兑換成基礎貨幣，而這種交易很可能會因美國對塔利班的長期金融制裁而受阻。

阿富汗和美國官員說，阿富汗央行近100億美元的資產中，大部分都在阿富汗境外，這很可能使塔利班無法獲得這些資產。拜登政府的一名官員此前表示，任何在美國的阿富汗央行資產都不會提供給塔利班。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二（8月17日）說，現在就決定美國是否承認塔利班為阿富汗的合法政權還為時過早，理由是「喀布爾局勢混亂」。