塔利班稱會根據伊斯蘭法律保障女性權益　什麼是「伊斯蘭教法」？

塔利班在8月17日的記者會上，承諾會保障女性，給予女性上學與工作的機會，但說明是在「伊斯蘭教法」之下。伊斯蘭教法是什麼？這會否給予女性什麼保障？



伊斯蘭教法（Sharia，又譯沙里亞），是普遍存在於伊斯蘭國家的法律。法律根據《古蘭經》和聖訓的內容，對人民生活作出規範。但教法的詮釋方式，根據伊斯蘭的派系也不一樣。且隨着時代進步，今天的伊斯蘭國家大都因應實際情況作出改變，各國在執行上的嚴謹程度也不一樣。

圖為8月18日阿富汗喀布爾機場外，有塔利班士兵守在機場外。（Reuters）

在經典的伊斯教法中，會明確規定特定的犯罪需以什麼形式處置，包括偷竊要遭斬斷手。而「基沙斯」（Qisas）即「以眼還眼」的懲罰方式也是其中一例，如施襲者導致受害者致盲，施襲者也要被弄盲雙眼。

在20年前塔利班掌政時，塔利班實行最嚴格的伊斯蘭教法，並按其對伊斯蘭的詮釋，禁止女性接受教育、工作、穿着波卡（一種全罩式伊斯蘭服飾）及在無男性監護人陪伴下外出。所有被視為「非伊斯蘭」的行為會遭受教法處置，被帶到街上實行鞭刑。

而最極端的例子是有婦女因家中沒有男性，單獨外出而遭鞭打；有女性因塗手指甲油被發現，要被割掉手指甲；有女性因逃避父母安排的婚姻，被抓回來後被處死。

塔利班在記者會上表示，他們再不是20年前的他們，承諾會保障女性，給予女性上學與工作的機會。目前未知他們會否信守承諾，塔利班發言人在當日未有回應具體執行情況。

英國廣播電台（BBC）曾訪問當地的女性，有人選擇暫時相信塔利班的說話，但也有人拒絕相信，批評他們只是在撒謊：「這是一個詭計，要們被引誘到外面接受懲罰。」