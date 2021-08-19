阿富汗局勢｜王毅：民主改造不符實際　塔利班需要與恐怖勢力切割

中國國務委員兼外交部長王毅8月18日分別與巴基斯坦外交部長庫雷希和土耳其外交部長恰武什奧盧通電話。王毅提到阿富汗局勢，指所謂「民主改造」不符合實際，並稱阿富汗塔利班需要以明確態度與一切恐怖勢力徹底切割。



王毅向庫雷希表示，事實證明，所謂「民主改造」不符合實際，反而自食惡果，其中的教訓值得記取。他認為，中巴作為阿富汗重要鄰國和本地區負責任國家，當前形勢下有必要加強溝通協作，為支持阿富汗平穩過渡、維護地區和平穩定發揮建設性作用。

圖為2021年8月15日，塔利班戰士掌控阿富汗喀布爾的總統府。（AP）

王毅：塔利班需要採取措施打擊「東伊運」

王毅向恰武什奧盧表示，當前的關鍵是要找到一條符合阿富汗國情、順應時代潮流並得到阿富汗人民理解支持的重建道路。為此，塔利班需要以明確態度與一切恐怖勢力徹底切割，並採取措施打擊包括「東伊運」在內被聯合國安理會所認定的國際恐怖組織。

王毅表示，阿富汗國內積累了諸多矛盾，美國撤軍又留下了新的難題，阿國內還有爆發內戰的風險，和平重建的進程難以一帆風順。在此過程中，國際社會應共同鼓勵和支持阿富汗各黨派、各民族團結合作，翻開阿富汗歷史的新篇章。