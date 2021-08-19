阿富汗局勢｜賈拉拉巴德反塔利班示威遭鎮壓　3死逾12傷

塔利班8月18日以武力鎮壓發生在賈拉拉巴德（Jalalabad）的反塔利班示威活動，造成至少1人死亡。此舉加劇民眾對塔利班將如何統治這個國家的擔憂。



2名目擊者對路透社稱，18日有3人死亡以及逾12人受傷。當時武裝分子在賈拉拉巴德鎮壓示威。

根據美聯社報道，當天有數十人聚集在阿富汗東部城市賈拉拉巴德和附近的一個集鎮，在阿富汗獨立日的前一天，他們降下塔利班旗幟，升起了阿富汗的三色國旗，以紀念這個國家在1919年擺脫英國統治。

有片段顯示，塔利班向空中開槍並用警棍攻擊人群。

一名當地衛生官員說，暴力事件造成至少1人死亡，6人受傷。該官員要求匿名，因為他無權向記者介紹情況。塔利班不承認這次抗議，也不承認他們使用了暴力。

自塔利班15日佔領喀布爾（Kabul）以來，各地幾乎沒有發生抗議活動。此前只有1場抗議，由幾位女性在首都組織。

《紐約時報》評論稱，有些地方允許婦女上班和自由走動，但另一些地方則不允許；有些學校已經重新開放，但另一些學校則沒有。塔利班試圖營造的安定和秩序被暴力所打破。阿富汗就在這些互相矛盾的事件中，構想着這個國家和他們自己不確定的未來。