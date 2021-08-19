美國CIA對中國在以色列基建投資表示擔憂

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）上周在與以色列總理貝內特（Naftali Bennett）會晤時，就中國對包括以色列科技領域的投資以及中國參與重大基礎設施項目表達了擔憂。



美國Axios新聞網站8月18日援引以色列官員的消息報道，在上周的會談中，貝內特告訴伯恩斯，以色列理解美國的關切，在某些方面也有同感。

此前有報道稱，伯恩斯到訪了耶路撒冷，在那裏他與貝內特和摩薩德負責人巴尼亞（David Barnea）舉行了會談。這是伯恩斯就任中央情報局局長以來的首次海外訪問。

以色列官員表示，「最近數月，我們開始與美國總統拜登（Joe Biden）政府就中國問題進行對話。美國對於具體項目提出問題，例如中國參與特拉維夫地鐵建設。我們告訴美國人，我們歡迎美國公司參與以色列的大型項目，但他們未參與投標。」

Axios指出，上周在參議院舉行的聽證會上，國務院和五角大樓的代表表示，拜登政府已警告其在中東的夥伴，稱中國不關心它們對安全或地區穩定的需求，中國的進一步參與可能最終危及它們的主權和與美國在安全領域的關係。

美國國務院的政治軍事事務局負責區域安全的副助理國務卿雷茲尼克（Mira Resnick）說：「我們知道我們在中東的夥伴和盟友與中國有貿易關係，這是正常的，但我們明確表示，存在某種我們根本無法接受的與中國的合作。」