阿富汗局勢｜塔利班宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」

撰文：王忠會
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塔利班8月19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。

塔利班官方發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）19日在Twitter上宣布，成立一個新國家「阿富汗伊斯蘭酋長國」。塔利班8月15日佔領了阿富汗首都喀布爾，重掌阿富汗政權。

穆賈希德還表示，「阿富汗伊斯蘭酋長國」的建立是英國放棄對阿富汗的控制102年後。

8月19日是阿富汗的國慶日，紀念阿富汗從英國的統治下獨立出來。1919年8月19日，阿富汗獲得獨立。自此之後，阿富汗每年都要慶祝獨立日。

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