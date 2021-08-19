阿富汗局勢｜塔利班宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」

塔利班8月19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。
له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021
塔利班官方發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）19日在Twitter上宣布，成立一個新國家「阿富汗伊斯蘭酋長國」。塔利班8月15日佔領了阿富汗首都喀布爾，重掌阿富汗政權。
穆賈希德還表示，「阿富汗伊斯蘭酋長國」的建立是英國放棄對阿富汗的控制102年後。
8月19日是阿富汗的國慶日，紀念阿富汗從英國的統治下獨立出來。1919年8月19日，阿富汗獲得獨立。自此之後，阿富汗每年都要慶祝獨立日。
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