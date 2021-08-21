周六人物誌｜頂尖專家位極總統　阿富汗保不住　加尼都有責任？

阿富汗極端組織塔利班（Taliban）8月15日開進首都喀布爾（Kabul）後，總統加尼（Ashraf Ghani）流亡海外。他本是研究「失敗國家」的全球頂尖專家之一，如今只能眼巴巴看着自己領導的政府倒台、祖國或將深陷「失敗國家」的螺旋，不知他心中是何滋味。



有關他離國的消息眾說紛紜，有指他可能去了鄰國烏茲別克（Uzbekistan），或是最終可能去美國。傳聞他帶走裝滿4輛車和1架直升機的現金，並因無法全部帶走，部份現金遺留在機場跑道。他在喀布爾「易主」後3天親自「解畫」。

他8月18日在社交媒體發布影片，承認目前身處阿聯酋阿聯酋（United Arab Emirates，UAE）。他稱離開喀布爾是為了避免流血，否認攜帶大量現金逃走。他自稱是被迫離開阿富汗，帶走的只有一套傳統服飾、一件背心和一對涼鞋。

影片中的他撐起精神、語調平靜地讀着預先準備好的講稿，但看來面色不佳、難掩疲倦。不知此時此刻他有沒有想過，如不從政的話，即使沒在學術界更上一層樓，他也會是西裝革履站在講壇前，如數家珍地進行論述的學者？

圖為阿富汗總統加尼2021年8月18日在Facebook發布的影片的截圖。片中他談及自己流亡到阿拉伯聯合酋長國，也否認自己從國家基金偷走1.69億美元，以及否認自己攜同大批現金出逃。（Reuters）

學成歸來 夢想重建國家

加尼在2014年成為總統前，曾是聚焦研究失敗國家（failed states）的學者及經濟學家，在海外擁有優秀的事業。惟他在旅居海外24年後返回阿富汗，實現他重建祖國的夢想。對一名學者來說，將自己畢生所學應用於實際中，還要是對祖國有益的事——有什麼比它更令人興奮？

蘇聯在1980年代佔領阿富汗期間，他在紐約哥倫比亞大學（Columbia University）就學，之後在美國教授課。他自1991年起在世界銀行（World Bank）工作，成為俄羅斯煤炭產業專家。塔利班政府對上一次倒台後，他返回喀布爾，在同年年底擔任聯合國高級特別顧問。

他在往後成為阿富汗臨時政府的重要策劃者，在2002至2004年期間，他成為前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）麾下頗具權力的財政部長，大力打擊日益猖獗的貪腐。

加尼因為他的認真及幹勁獲得聲望，他推行新貨幣、建立稅收制度、鼓勵海外富有阿富汗人返回家園，並勸募資金。然而他如此目不斜視、實事實幹的作風，看來也為成為一把雙面刃，導致他任內最後數年非常不得志，甚至被外界直言是「傀儡」。

加尼學者出身，可說是學而優則仕，然而在上任前後攅積下來的好名聲，在任內最後數年逝如手中流沙。圖為2021年8月14日，阿富汗喀布爾一幅總統加尼的壁畫。（AP）

滿腔熱血 但性格累事？

他2014年當選阿富汗總統，承諾重建國家。但外界對他一直評價兩極，他雖被指有遠見，但也有人說他脾氣暴躁、「學者性格」以及太苛刻等。

與他相識近30載的資深作家拉希德（Ahmed Rashid）曾寫道：「他從未讓任何人太過接近，保持冷漠超然。」他說：「不幸地，他對阿富汗民眾及西方人士爆發出來的壞脾氣以及表現傲慢實在太頻繁，令他很快成為討厭的人物。」

加尼當選總統前接受訪問時曾說，他不會過得孤立。不過他最終仍陷入這個狀態：他愈來愈囿於總統府內，與少數他信任的助理待在一起。

加尼在下台前最後數年，眼睜睜看着自己在美國政府與塔利班談判中「出局」，為的是方便美國為撤出阿富汗鋪路。急需與塔利班達成「和平交易」的華府，還強迫他釋放5,000名塔利班武裝分子。

美國與塔利班接觸期間，阿富汗政府2020年開始在卡塔爾多哈與塔利班展開談判。惟塔利班從來不願接受「沒耐性」又「深思熟慮」的加尼，導致喀布爾政府與塔利班談判進程緩慢。加尼在許多問題上「直言不諱」，他跟包括美國在內的西方國家的關係也不是很好。它們對此感到沮喪，甚至呼籲建立一個取代現政府的臨時政府。來到這裏，有關塔利班和談再也沒有加尼插足的餘地了。

隨着塔利班重掌喀布爾，加尼15日去國，他的理論及願景，都已失去了付諸實行的機會。