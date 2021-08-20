阿富汗亂局或掀百萬難民潮　中東歐洲多國頭痛︱國際晨報

武裝組織塔利班控制阿富汗首都喀布爾後，8月19日正式宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。雖然塔利班強調會籌組包容的政府，但各方對此半信半疑，人道組織擔心當地會爆發難民潮，人數可能多達100萬人，中東、歐洲多國也為此頭痛。



希臘人道組織INTERSOS Hellas擔心阿富汗在11月至12月會爆發難民潮，又指各國需要為出現100萬名難民做準備。韋齊認為，屆時難民不會湧向烏茲別克、塔吉克，他們更願意去伊朗、巴基斯坦及歐洲。

目前喀布爾仍有大批希望離境的民眾在機場一帶聚集，甚至有英媒指出，有母親把嬰兒拋過鐵絲網，向英軍求援，這些令人心碎的消息也反映不少民眾對塔利班的不信任與對前景的憂慮。

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諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）已呼籲各國接收阿富汗難民，英國、加拿大也公布將接收難民，但難民人數恐眾多，問題令不少國家感頭痛，例如土耳其與伊朗境內本已接納了大量難民，承受力有限，至於歐洲多國，也憂慮中東難民湧入歐洲的場面會重演。

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