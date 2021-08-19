英媒：阿富汗絕望婦女將嬰兒拋過鐵絲網　求英軍救援

阿富汗的塔利班組織進軍首都喀布爾後，眾多平民百姓冒險攜家帶眷前往機場，躲避槍響與塔利班戰士的鞭打與騷擾，就是希望搭上飛機離開國門。英媒8月19日報道，有英國官兵透露，有母親將嬰孩拋過鐵絲網，希望他們可以逃出生天。



在阿富汗向英軍求援的民眾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據報道，事發地點位於喀布爾機場附近的巴隆飯店（Baron hotel），許多阿富汗人來此尋求庇護。

英軍一位資深軍官告訴Sky News記者，因為情況已經失控，傘兵們別無選擇，只能用車輛與鐵絲網架起的路障封住道路，但眼前的景象恐怕讓部分官兵終身難忘，「這太可怕了，婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網，要求官兵們接住，有些（嬰兒）還被困在鐵網上」。

這位軍官說，「我擔心我的手下，我正個別輔導一些人，每個人昨晚都哭了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】