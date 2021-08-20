阿富汗局勢｜塔利班：希望中國為阿富汗建設做出貢獻

中央廣播電視總台中國環球電視網（CGTN）主持人田薇8月19日獨家專訪了阿富汗塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）。談到重建和維護阿富汗和平時，沙欣表示，希望未來中國也能為阿富汗的建設做出貢獻。



沙欣指出，塔利班曾多次訪問過中國，中國對阿富汗的和平重建方面一直發揮作用，尤其是在阿富汗推進和平和解過程期間，中國起到建設性的作用。

他提到，「此前，中國任命了一位阿富汗特使，我們保持聯繫。現在，中國任命了一位新的阿富汗事務特使，我們的聯絡也是一如既往，最近我們代表團與特使會面。一直以來，中國為阿富汗的和平和解做出了積極貢獻，我們希望未來中國也能為阿富汗的建設做出貢獻，阿富汗人民很期待。」

圖為2021年8月19日，阿富汗喀布爾有塔利班戰士巡邏。（AP）

塔利班：將成立開放包容的伊斯蘭政府

談到塔利班未來的建國目標和計劃時，沙欣表示：「當下各方一直在商議組建新政府的事宜，塔利班方面以巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）領銜的談判代表團前往坎大哈省就是為了和各方協商，以期成立一個開放、包容的伊斯蘭政府，預計很快就會完成。」

關於阿富汗未來的政府架構，沙欣說，未來阿富汗的包容政府將會吸納阿富汗知名人士、政治家等人員，兩方會相互配合。根據塔利班現有的架構，未來阿富汗將設立執政委員會，新的政府首腦可能會由塔利班領導人出任。塔利班與非塔利班人士兩方將共同組成新政府。

沙欣表示，一些較有名的塔利班成員將是新政府執政委員會成員，執政委員會成員中約有60%至65%的人同樣是談判團隊成員。關於未來國家元首及政府首腦的具體人選，沙欣說，為了實現更包容政府的目標，談判仍在繼續，因此無法給出具體人員名單。