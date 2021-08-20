阿富汗局勢 | 美媒：G7外長舉行視像會議

七國集團（G7）外長及歐盟高級代表8月19日舉行視像會議，討論阿富汗局勢，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）主持會議。



根據英政府8月19日發布的聲明，G7外長支持聯合國安理會16日就阿富汗局勢發表的聲明，密切關注阿富汗局勢引發的人道主義危機。阿富汗亟需停止暴力，尊重婦女、兒童、少數族裔等群體的人權，就阿富汗未來舉行包容性談判。

聲明指，G7內部將密切合作，確保所有相關人員從阿首都喀布爾撤離，並制定安全、合法的安置計劃，為阿富汗難民提供援助和庇護。

G7外長呼籲阿富汗塔利班確保平民安全，允許外國人和有撤離意願的阿富汗人繼續撤出喀布爾，並確保阿富汗不會重新成為恐怖主義的温床。

聲明還指出，阿富汗危機需要國際社會共同應對，包括阿富汗及其鄰國、衝突各方、聯合國安理會、二十國集團、國際援助機構等。G7將與合作夥伴繼續尋求包容性的政治解決方案，在阿富汗及其周邊地區提供人道主義援助和支持，防止危機升級。

美國政治新聞網站Politico在19日報道稱，一名英國政府官員聲稱，美國在很大程度上忽視了盟國在過去幾周裏試圖討論阿富汗問題的努力，不得不被迫同意這一呼籲。

一名英國外交官辯稱，華盛頓的沉默與其說是因為拜登對英國漠不關心，倒不如說是因為「拜登（Joe Biden）試圖為美國公眾最小化整個事件，從而避免與外國領導人接觸」。

除了英國首相約翰遜（Boris Johnson），拜登自上周日以來唯一與之交談的外國領導人是德國總理默克爾（Angela Merkel）。