阿富汗局勢｜3女拴腳鏈照瘋傳助長相塔利迫害說　真相其實是這樣

阿富汗塔利班19日宣布將成立「伊斯蘭酋長國」。網絡上開始流傳一張一名男子牽着3名穿黑袍戴腳鏈的女子照片。



綜合媒體8月20日報道，阿富汗塔利班15日佔領喀布爾，19日宣布將成立「伊斯蘭酋長國」。擔憂女性權利受限的聲音不斷湧現，甚至網絡上開始流傳一張一名男子牽着3名穿黑袍、戴腳鏈的女子的照片。

聯合國秘書長古特雷斯（antonio guterres）15日稱對阿富汗婦女及女孩的未來處境表示擔憂，希望她們的權利能得到保護。

近來，有不少人借用這張偽造的照片來批評阿富汗婦女的人權狀況。一位網友在16日分享了這張照片，加上了「阿富汗婦女」的話題標籤，並發文稱：「上帝保佑婦女和兒童，因為像聯合國這樣的機構已經變得虛弱無力了。」目前該條推文已被標記為「受操縱的媒體」。

還有網友把它做成了對比圖發出來，並且稱「圖片本身說明一切，阿富汗現在的狀況比任何人想象地還要惡劣」。這條推文也加上了「阿富汗婦女」和「塔利班」的話題標籤。

一位印度TV9電視台的新聞主播分享了這種對比圖，助長了此類謠言。（twitter@@shubhankrmishra）

甚至，有一位印度電視台的新聞主播也分享了這種對比圖，助長了此類謠言。這位新聞主播就職於印度媒體TV9電視台，在推特上約有28,400名粉絲。

對此，路透社17日闢謠，稱這張照片拍攝於2003年，而不是最近，並且原圖沒有腳鏈，當它在2006年被發布到網路上時也沒有，網傳版本是有人對原始照片進行了「再加工」。路透社指出其中的一些「破綻」，比如照片中的腳鏈的影子沒有變形或拉長，腳鏈本身也沒有隨着距離改變大小或方向等。

美聯社指，這張照片是2003年2月在伊拉克埃爾比勒（Erbil）拍攝（AP）

據美聯社17日報道，這張照片的拍攝者迪茲約爾（Murat Düzyol）在接受採訪時稱該照片是他2003年2月在伊拉克的埃爾比勒（Erbil）拍攝的。他稱，拍攝那天埃爾比勒舉行了一場悼念死難者的儀式，人們在參加完儀式後便開始回家，就在這時一個構圖隨機地出現在了大街上。於是，他抓住機會拍下這張快照。