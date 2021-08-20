阿富汗人墜機畫面　被印製成T恤販賣　輿論怒批冷血

塔利班攻入阿富汗喀布爾（Kabul）後，大批民眾沖向機場想逃離國家，有些人甚至爬上飛機想趕快逃亡，最終不幸墜落斃命，但現在竟有公司將此墜落畫面印成衣服LOGO販售，以一件大約16到26美金的低廉價格大量販售，引起多國媒體與網友齊聲撻伐。部分公司已在遭到批評後緊急下架商品。
《紐約時報》報道，這些衣服印有「喀布爾跳傘俱樂部 Est. 2021」的嘲諷字樣，並有軍用飛機與下方2個墜落的人體剪影，包括Tee4Sport、Tshirt at Low Price、Etsy等知名電商都有販售，但在引發網友批評後，目前僅有Tee4Sport與Etsy緊急下架（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+4
但有些公司在宣傳廣告中回嗆說：「這件T-shirt最初在政治方面有其意義，但最終是取決於你對它的感覺！」許多網友對此說法毫不買單，紛紛在Twitter等網路社群上痛批「喪心病狂」。
就連NGO組織大西洋理事會的美籍研究員達格雷斯憤怒發文稱：「當阿富汗人因絕望而逃亡時，有人決定利用他們的痛苦，推出這件令人厭惡的T-shirt。」
【相關圖輯】不惜一切逃出阿富汗 多段影片顯示民眾冒死攀附飛機及掉下情況（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼
+18
【延伸閱讀】逃出阿富汗｜生前最後畫面？男子冒死攀美軍運輸機機身自拍片曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+8
【延伸閱讀】阿富汗難民男童成功逃往英國 卻在酒店墮樓慘死（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+3
今日阿富汗明日台灣？ 環球時報列六大理由：美國終將會棄台阿富汗局勢｜少女痛心剖白 絕望流淚指「我們將慢慢死去」美軍撤出阿富汗為台灣敲響警鐘：美國再不會無限期照顧累贅的盟友英國男生豪言想去世上最危險國家度假 抵達阿富汗即絕望受困阿富汗局勢︱塔利班高層在喀布爾接受女記者電視專訪阿富汗局勢｜塔利班控制通往機場道路 武裝分子涉暴力阻嚇民眾阿富汗局勢｜塔利班發言人稱已獲中俄支持
延伸閱讀：
原來神學士早與世界打交道！「阿富汗變天」竟因美國長達20年的政治誤判？
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】