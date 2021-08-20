阿富汗人墜機畫面　被印製成T恤販賣　輿論怒批冷血

塔利班攻入阿富汗喀布爾（Kabul）後，大批民眾沖向機場想逃離國家，有些人甚至爬上飛機想趕快逃亡，最終不幸墜落斃命，但現在竟有公司將此墜落畫面印成衣服LOGO販售，以一件大約16到26美金的低廉價格大量販售，引起多國媒體與網友齊聲撻伐。部分公司已在遭到批評後緊急下架商品。



《紐約時報》報道，這些衣服印有「喀布爾跳傘俱樂部 Est. 2021」的嘲諷字樣，並有軍用飛機與下方2個墜落的人體剪影，包括Tee4Sport、Tshirt at Low Price、Etsy等知名電商都有販售，但在引發網友批評後，目前僅有Tee4Sport與Etsy緊急下架（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

但有些公司在宣傳廣告中回嗆說：「這件T-shirt最初在政治方面有其意義，但最終是取決於你對它的感覺！」許多網友對此說法毫不買單，紛紛在Twitter等網路社群上痛批「喪心病狂」。

就連NGO組織大西洋理事會的美籍研究員達格雷斯憤怒發文稱：「當阿富汗人因絕望而逃亡時，有人決定利用他們的痛苦，推出這件令人厭惡的T-shirt。」

【相關圖輯】不惜一切逃出阿富汗 多段影片顯示民眾冒死攀附飛機及掉下情況（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

+ 18

【延伸閱讀】逃出阿富汗｜生前最後畫面？男子冒死攀美軍運輸機機身自拍片曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【延伸閱讀】阿富汗難民男童成功逃往英國 卻在酒店墮樓慘死（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

臉書等社交媒體將保護阿富汗帳號 避免被神學士報復

原來神學士早與世界打交道！「阿富汗變天」竟因美國長達20年的政治誤判？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】