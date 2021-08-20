美傳以疫苗威逼利誘中國周邊國家　北京：倘屬實不道德

針對有報道稱，美國政府正在以疫苗援助為籌碼對中國周邊國家威逼利誘，換取後者幫助炒作「中國病毒源頭論」，中國外交部發言人華春瑩批評「不道德」。



8月20日，在中國外交部例行記者會上，有記者提問：近日有報道稱美國政府高層正在以疫苗援助為籌碼對中國周邊國家威逼利誘，換取後者幫助炒作「中國病毒源頭論」。請問發言人對此有何評論？

華春瑩表示，如果真像報道中所說的那樣，美國早已在疫苗的背後標好了價碼，將疫苗和溯源問題掛起鈎來，把疫苗作為脅迫其他國家加入反華遏華同盟的工具，這種做法是非常不道德的，不負責任的，是應該受到譴責的。

華春瑩說，當前世界仍然在面對着疫情的嚴峻挑戰，迫切需要團結和合作，疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，不應該被政治病毒所污染，中方希望美方停止政治操縱溯源，污染毒化國際抗疫合作。

隨着美國總統拜登（Joe Biden）下令情報部門調查新冠病毒起源並提交報告的90天期限日益臨近，一名熟悉相關調查進展的知情人士8月19日對中國官媒《環球時報》披露了最新動向。

消息人士稱，近期，美國政府高層正以疫苗援助等籌碼對中國周邊國家威逼利誘，換取後者幫助炒作「中國病毒源頭論」，並藉此在中國與周邊國家間打「楔子」，遏制中國在亞太日益擴大的影響力，維護美國在亞太地區的主導權。

知情人士稱，儘管美國情報部門在加緊炮製針對中國的「新冠病毒溯源調查報告」，在全球拼湊所謂「證據」，想方設法給中國「定罪」，但並未取得任何實質性進展。