歐盟稱中俄遵循零和邏輯展開疫苗外交　北京回應：結論荒謬

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-06 23:02

中國外交部5月6日舉行例行記者會，發言人汪文斌就有關歐盟機構稱中俄遵循零和邏輯展開「疫苗外交」的説法作出回應，他指報告的有關結論十分荒謬。

汪文斌回應稱，中方一直堅定地秉持疫苗公共產品的第一屬性，努力提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，向80多個國家和三個國際組織提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，同十多個國家開展疫苗研發生產和合作等，「中方正在以實實在在的行動踐行疫苗公共產品的理念」。

他反問「歐盟自己又做了些什麼呢？」他稱，世衞多次敦促一些發達國家停止相關超額採購和限制出口疫苗的做法，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也多次批評一些發達國家搞疫苗民族主義、囤積疫苗，他稱「歐盟不斷收緊疫苗出口限制，一些國家大量囤積遠超自身人口需要的疫苗。這難道不是在搞疫苗民族主義嗎？這難道不是在製造免疫鴻溝嗎？歐盟又拿出了多少疫苗給發展中國家來使用？」

汪文斌強調，歐盟有關部門的這份報告充斥着傲慢和虛偽，中方呼籲歐方尊重基本的事實，以實際行動推進疫苗在全世界範圍內的公平分配，為發展中國家抗擊疫情多做實事，而不是靠攻擊抹黑他國轉移視線，混淆視聽，欺騙大眾誤導輿論。