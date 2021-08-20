塔利班承諾：阿富汗不會成為恐怖分子的跳板

塔利班已經宣布建國，塔利班發言人8月19日接受中國官媒採訪時承諾，阿富汗不會成為恐怖分子的「跳板」。



8月19日，中國國際電視台（CGTN）主持人田薇獨家專訪塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）。

在談到塔利班在國際社會的可信度時，沙欣否認阿富汗可能成為恐怖分子利用的「跳板」，稱將採取實際行動避免這一可能性。

2021年8月19日，中國CGTN主持人田薇（左）獨家專訪塔利班發言人沙欣。（中國央視視頻截圖）

沙欣表示，世界各國可能確實對此存在顧慮，但是這與當下阿富汗的實際情況並不相符。教師、醫生等都回到了工作崗位，女性也回到了日常的工作生活中，這些是目前阿富汗的真實情況。

至於阿富汗成為恐怖分子的「跳板」、窩藏恐怖分子等說法，沙欣承諾稱，塔利班不會被這些人利用來訛詐其他國家。任何向塔利班表現出疑慮的國家，塔利班都將用實際行動打消他們的顧慮。

塔利班8月19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。

此前，8月15日，塔利班佔領了阿富汗首都喀布爾。