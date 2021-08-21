阿富汗喀布爾機場如戰場　槍聲與催淚彈齊發　想搭機撤離難過登天

阿富汗的喀布爾機場，這幾天出現如同戰亂片的逃難場景，各國的逃難專機，被阿富汗人視為「希望之門」，不分男女老少，都希望搶搭上撤離班機，但每天能撤離的人實在有限，有合法英國護照的，也不見得能進入機場，由於現場秩序實在太過混亂，連美國和英國士兵，都不得不對空鳴槍，控制秩序。



機關槍連發，把一名女孩嚇得哇哇大哭，說要負責管控機場周邊交通秩序，但塔利班卻是不斷對空鳴槍，喀布爾機場東門外人山人海，塔利班一開槍，部分群眾蹲下，但是過沒多久，大人又牽著小孩，目標一致往機場方向走去。

16日至今，喀布爾機場外的逃難人潮沒停過，民眾棄車而逃，馬路都被車輛佔滿，衛星照片看得一清二楚，地面上依舊混亂失序，連日來，歐美盟軍似乎也是耐心用盡，民眾直擊美軍對一名男子大吼，隨後也對空鳴槍。 之後美軍朝阿富汗平民猛踹，把人給大力推開，晚間更開始擊發催淚氣體，另一頭英國士兵，也為了管控秩序，不得不開槍。

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英國記者直擊機場內情況，說一天比一天更詭異，現在居然是塔利班在做維安、安檢的工作，把一群合法持有英國護照的人，扣留原地。英國SKY NEWS記者：「在群眾之中持有英國護照的民眾，拿着護照向我們揮舞，卻沒辦法再往前一步，被告知要在原地等待。」

人群中有老有小，大家一臉驚懼不安，為了讓美國人員先撤，英國的撤離任務得先暫停，但美國這一頭，撤離進度緩慢。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）：「我們目前確切掌握的是，有6000人是順利經過檢驗登機的，而就在幾小時前，我們知道除了美國公民以外，我們只接收少數阿富汗人。」

原本預估一天要撤5000到9000人，但光檢驗文件就很費時，想搭上美國撤離軍機，沒那麼容易，盟軍出手相助。加拿大總理杜魯多稱：「我可以證實加拿大空軍的，資源及人力都已經抵達現場，在戰略層級上和美國及我們的盟友合作。」加拿大加派兩架C-17運輸機支援，前幾天按兵不動的俄羅斯，也有動作。

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俄羅斯外交部發言人：「為了防止阿富汗人道狀況，持續惡化，我們準備好提供，俄羅斯民航服務，來運送眾多阿富汗公民。」俄羅斯表示獲得塔利班保證，會派民航機接回所有想離開的人，但這樣的舉國逃難潮，無疑是對塔利班當權的最大侮辱。

塔利班發言人穆賈希德：「我們想和全世界說的是，我們要世界所有國家，都以外交手段和我們互動，尊重我們。」為了建國，精心編造的大外宣，根本沒人相信，而且完全經不起考驗。

有民眾在天橋上揮舞阿富汗國旗鼓譟，塔利班氣得開槍回擊，而對流亡海外的阿富汗婦女來說，塔利班說要尊重女權，根本是謊言。前阿富汗空軍飛行員拉曼妮：「我過去曾多次受到塔利班威脅，他們槍殺我的兄弟，而現在對女性來說，當地狀況真的非常令人害怕。」

阿富汗空軍第一位女飛行員控訴，塔利班談女權，又說不報復都是幌子，現在已經看到塔利班地毯式搜索，要找出過去曾為盟軍及阿富汗工作的人，人權團體預估，塔利班實質掌權，可能會讓多達上百萬阿富汗人出逃，示警各國得做好準備。

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