阿富汗男絕望中將寶寶送過鐵絲網求人帶走？美軍稱父女倆已團聚

武裝組織塔利班8月15日起掌控阿富汗後，大批民眾湧往機場伺機出境，難民疲累與旁惶輕易被攝錄鏡頭捕捉。一男子被指絕望中在阿富汗喀布爾國際機場圍牆外，將幼女託付給美軍帶走。美軍8月20日證實，嬰兒是是需要就醫，現已重回父親懷抱。



有人拍到喀布爾國際機場外令人難過不已的一幕：圍牆下塔利班控制一方有大批人聚集，請求美國海軍陸戰隊士兵帶他們離開。當時有人高舉手上的女嬰並交給美軍，一士兵單手接過後，再傳給後方同僚。

The chaos & fear of people is a testament to the international community’s role in AFG’s downfall & their subsequent abandonment of Afghan people. The future for AFG has bn decided for its people without its people’s vote & now they live at the mercy of a terrorist group. #Kabul pic.twitter.com/k4bevc2eHE — Omar Haidari (@OmarHaidari1) August 19, 2021

美國防部發言人柯比（John Kirby）20日在記者會上說，嬰兒家屬當時請求美軍向孩子提供醫療護理。寶寶在醫院接受治療後，已被交到其父手上。

阿富汗局勢：圖為8月19日阿富汗喀布爾機場圍牆外的民眾將嬰兒交給圍牆上的美軍。（Reuters）

美國海軍陸戰隊發言人亦透過電郵證實，嬰兒已與父親團聚，並且安全地待在機場。

823人擠滿撤離軍機

另一張震撼人心的照片是眾多民眾如沙甸魚般擠滿美軍撤離軍機。照片拍攝日期是8月15日，相中人乘搭美軍C-17運輸機離開喀布爾。

機組人員20日接受美國有線新聞網絡節目「新的一天」（New Day）訪問時指出，當天機上人數為823人。數目遠高於美國空軍原本證實的640人。

阿富汗局勢：圖為8月15日阿富汗民眾乘坐美軍C-17運輸機離開喀布爾。（AP）

C-17運輸機8月15日執行撤離行動時，機組人員透過無線電與控制塔溝通，當機師說出機上人數時，對方反應是說「天啊」。

運輸機可使用數種配置來運送不同數量的乘客，每次運送人數由100人至336人不等。

美國空軍發言人克羅寧（Hope Cronin）表示，823人這個數字創下他們C-17運輸機載運人數紀錄。

上一次錄得最高載客量是在2013年，當時颱風海燕（Typhoon Haiyan）吹襲菲律賓，美軍C-17曾一次載運670人。