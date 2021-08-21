阿富汗局勢︱拜登接受電視訪問為撤軍決定辯護　美媒找出多項錯處

美軍撤離阿富汗，結果塔利班在阿富汗迅速擴大勢力，並控制首都喀布爾（Kabul）後，美國總統拜登（Joe Biden）的撤軍決定備受外界批評，他8月18日接受電視訪問辯護，但這個訪問惹來爭議，美媒指拜登的言論存在多項與現實不符的錯處，包括誤稱美國在敘利亞沒有駐軍。



圖為2021年8月20日，美國總統拜登於白宮就阿富汗撤離行動發言。（AP）

誤指美國在敘利亞「無軍隊」

拜登接受美國廣播公司（ABC）訪問時主張，在敘利亞、東非，伊斯蘭恐怖主義分子對美國人的威脅比在阿富汗的更大，但美國在敘利亞也「沒有軍隊」，希望藉此為美國在阿富汗撤軍的決定辯護。

這位美國總統的說法引來質疑，霍士新聞（Fox News）指，美國有大約900軍人在敘利亞，並非沒有駐軍，報道指，有一位白宮官員私下辯稱，那些軍人不屬於作戰部隊，是為提供「諮詢與能力建設」服務。

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今指助阿富汗建設國家不合理

拜登在訪問期間，也辯稱美國部隊當初到阿富汗是為了兩大原因，即捉拿拉登（Osama bin Laden）與剷除蓋達組織，而不是建設國家，他稱「在建設國家方面，這對我來說從不合理。」但美國有線新聞網絡（CNN）指，拜登的說法不準確，在2004年或之前，他都曾明確倡議協助阿富汗的國家建設。

阿富汗局勢：圖為8月19日阿富汗喀布爾機場圍牆外的民眾將嬰兒交給圍牆上的美軍。（Reuters）

軍隊人數有誤

報道又指，拜登在訪問內談到美軍訓練了約30萬人的阿富汗軍隊，但實際上30萬是軍隊加上警察的人數，其中警察佔約11.8萬人，阿富汗的陸軍空軍總人數是遠低於30萬的18.2萬人。