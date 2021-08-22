認識阿富汗・二｜戰亂拖垮經濟發展　基建計劃缺乏資金嚴重落後

阿富汗是聯合國確定為世界最不發達的國家（Least developed country）之一，嚴重依賴外援。經歷30多年戰亂，經濟破壞殆盡，交通、通訊、工業、教育和農業基礎設施遭到的破壞極為嚴重，生活物資短缺。雖然規劃了一系列基礎設施建設項目，但當地都由於缺乏資金而無力實施。



阿富汗約40%的人口處於絕對貧困線以下。農工業投入較少，缺少「造血功能」；安全局勢不靖，令建設項目受到限制；政府效率低下，計劃難以落實；嚴重依賴外援，財政入不敷出。

從地緣上講，阿富汗位於西亞、南亞和中亞交匯處，扼南北交通要衝，在發展過境運輸貿易、構建連接東南西北地區的運輸通道方面，具有得天獨厚的地理區位優勢。

圖為2021年8月19日，阿富汗喀布爾有塔利班戰士巡邏。（AP）

阿富汗產業發展不平衡

農牧業是阿富汗國民經濟主要支柱，農牧業人口佔全國總人口85%，但當地農業耕種技術和水平與中國20世紀六七十年代狀況相似，缺少現代化、高科技農業設施。糧食不能自給自足，每年需要國際援助或進口解決糧食短缺問題。

受自然地理條件限制，阿富汗幾乎沒有大型農場。主要農作物包括小麥、大麥、水稻、玉米、棉花、乾果以及各種水果。畜牧業是阿富汗農業重要組成部門，畜牧業主要以放養為主，有綿羊、山羊、牛以及家禽等。

多年戰亂使阿富汗工業基礎幾近崩潰，缺少完整工業體系，工業產值僅佔GDP約1/4。從行業來看，阿富汗以輕工業和手工業為主，主要有化工、建材、製造、製藥、印刷、食品、紡織、皮革、地氈、農產品加工等。從企業規模來看，阿富汗基本沒有大型企業，主要以中小型企業為主。現有的企業中，發電廠、水泥廠等規模企業屈指可數，多數企業屬勞動密集型、作坊式的初級加工廠，規模小、生產工藝落後、設備老化、倉儲簡陋，缺少產品質量標準和質量檢測機構，產品主要面向國內市場。

阿富汗戰後以來，服務業發展最快。服務業產值佔GDP的比重由2006/07財年的33%升至2019/20財年的55.47%，尤其是金融、通訊、物流業發展迅速。其中，通訊產業發展最快，也是外商投資最集中的行業之一。但由於西方人經常出入的高檔旅館、購物場所是武裝分子重點襲擊的對象，因此涉外服務業受到的影響較大。

基礎設施發展規劃

阿富汗國內負責基礎設施建設的主要部門為交通部，此外，城市發展和土地部以及農村恢復與發展部也分別負責城市和農村的一部份基礎設施建設。

公路方面，阿富汗目前大約有2560餘公里的公路正在修建之中，另外計劃新修建1800餘公里道路。鐵路方面，阿富汗目前規劃了一系列鐵路建設。計劃到2030年前，共修建鐵路約3500公里。

電力方面，為解決電力短缺問題，除了參與CASA-1000輸電項目和推進TUTAP輸電網絡項目外，阿富汗目前制定了包括東北部、南部、東部和西部地區4個地區的電力發展計劃。管道方面，阿富汗正在大力推進「TAPI」項目。項目是指將土庫曼斯坦的天然氣通過阿富汗輸送至巴基斯坦和印度。

由於長期戰亂，阿富汗本地基礎設施建設嚴重落後，政府財政支出和各類基礎設施建設主要依靠國際社會援助和世界銀行等國際金融機構融資。