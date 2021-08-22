阿富汗局勢｜埃爾多安與默克爾通話　土耳其：移民潮恐難避免

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）8月21日與德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話時稱，若沒有在阿富汗與伊朗採取必要措施，可能會引發新一波移民潮。



埃爾多安在兩人通話期間表示，早已接納500萬名尋求庇護人士的土耳其，無力處理阿富汗移民這個額外負擔。他認為，預防阿富汗非法移民問題演變為危機是歐洲重要職責。

馮德萊恩籲歐盟成員國接納阿富汗難民

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）21日呼籲歐盟成員國接納來自喀布爾（Kabul）的阿富汗難民，並承諾歐盟將會提供財政支援。

阿富汗局勢：歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟外交和安全政策高級代表博雷利與西班牙首相桑切斯8月21日視察西班牙首都馬德里托雷洪－德阿爾多斯的空軍基地期間召開記者會。（AP）

馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）21日視察西班牙首都馬德里托雷洪－德阿爾多斯的空軍基地。

桑切斯指，這個可收容800人的中心將用來接待抵達當地的阿富汗人及其家屬，他們其後將被安頓至歐盟各國。