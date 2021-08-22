阿富汗局勢｜喀布爾版《安妮日記》　少女向記者傳訊息後失聯

一名10幾歲住在阿富汗喀布爾首都的少女寫下日記，害怕不久的將來網路會被切斷，她緊急用社交媒體傳訊息給《中央日報》韓國記者，並用拙劣的韓文寫下目前的處境，街坊甚至傳聞將要斷電，因此她在還能對外聯繫時寫下訊息，彷彿喀布爾版的「安妮日記」，字字句句透露着恐懼及生活在當地的不安。



《中央日報》報道，這名阿富汗少女相當喜歡韓國的K-POP文化，從2019年開始學習韓文，在塔利班入侵後她用不太流利的韓文和Google翻譯來和記者傳訊息，她告訴記者自己的夢想是有一天能到韓國見偶像。她表示喀布爾狀況急速惡化，甚至聽聞塔利班要和女性結婚，不管那個人是否有丈夫，而且對象鎖定12到45歲的女性，對此她表達強烈不安感。

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她在當地時間19日的凌晨1點與韓國記者聯絡上，表示「隨時有可能會斷了聯繫因此現在傳遞訊息」，緊張的壓迫感不禁讓人聯想到「安妮日記」，就像第2次世界大戰德國納粹殘害猶太人時一樣，這名阿富汗少女勇敢告訴世人塔利班政權下的恐怖世界。她對韓國記者透露「真的好可怕！塔利班在街上因此不敢出家門，沒有電（無法充電）手機也沒電池，沒有信用卡，也無法和親戚聯絡上，聽說今天塔利班在機場殺了8個人，在坎大哈殺了4個人」。

▼▼▼《安妮日記》記載著二戰時猶太少女面對納粹的逃亡歲月▼▼▼

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居民間流傳着「塔利班不讓使用通訊」，在下週塔利班就會切斷所有手機、電話和網絡等通訊設備。「雖然不是百分百確定，但大家都這樣說，如果我突然沒了聯繫，就是這個原因」。

而這名少女雖然與家人決心脫逃喀布爾，但一直都沒有機會，由於急轉直下的狀況很可能一走也會失去性命。她告訴記者「想說的還很多但無法用手機，想告訴你我的真實名字但怕會有危險，請理解我」。而韓國記者也回應她「一定還會再見的！」，不過至今都沒有再收到訊息了。

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