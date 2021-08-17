逃離阿富汗｜「美國歸來」未兌現　「美國回家」先上演

美軍前腳剛走，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）便以迅即不及掩耳之勢攻下首都喀布爾（Kabul），總統甘尼（Ashraf Ghani）也已辭職下台並裹挾央行國庫現金逃離阿富汗。而隨着塔利班掌權逐漸成為事實，美國的阿富汗政策也被評為徹底崩潰。

尷尬的是，拜登於7月8日宣佈美國將結束在阿富汗的任務時曾表示，儘管阿富汗政府軍貪腐問題嚴重，但不至於全面崩潰，政府軍有裝備精良的30萬部隊，僅有7萬多人的塔利班不太可能接管阿富汗；8月10日，美國政府還在預估喀布爾可以堅守90日。結果短短一周時間，驟變的局勢便令拜登政府也只能坦承，阿富汗政府軍崩潰的速度遠超他們的預期。

介入阿富汗局勢20餘年，美國重建阿富汗的豪語並未實現，反而是如今灰頭土臉般撤離，恐怕連成日批評美國的人都未能預見。

如此難堪地畫下句點，勢必嚴重損害了美國的威信，其盟友也將對其安全保障或承諾抱持疑慮。

隨着塔利班勢如破竹，阿富汗大批民眾逃到首都喀布爾暫避。（REUTERS/Stringer）

《紐約時報》便指出，阿富汗的慘痛經驗，將使台灣、烏克蘭、印度尼西亞、菲律賓對美國的猶豫態度更加強烈。但不論外界有多強烈的批判及指責，白宮似已下定決心，不再試圖收拾當前的失敗局面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦明言，美國繼續留在阿富汗並不符合其自身利益。

美國的判斷並非無據，事實上，即便面臨外界「千夫所指」，但拜登撤兵的決定卻獲得美國內部民意跨黨派的高度支持，《新聞周刊》（Newsweek）指出，此決定獲得58%受訪者支持（含三成以上強烈支持），僅25%反對（僅約一成強烈反對），甚至有媒體稱高達77%民意支持撤軍，顯然對於這20年間在阿富汗投注的兵力及830億美元的龐大支出，大多數美國人民也早已感到不耐。

拜登在歐洲行的首日演說時高聲宣佈「美國歸來」，而從拜登政府重回國際組織、修復對外關係、甚或在南海、印太區域的積極軍事佈署，不難看出美國亟欲在表現上與口號相匹配的決心。

但很顯然的，美國在宣告重回世界領導地位之前，勢必要先「回家」。

美國總統拜登（Joe Biden）8月10日在記者會上表示，不後悔從阿富汗撤軍。（AP）

絕對優勢的軍事實力及美元優勢，鞏固了美國本應更急速下墜的經濟競爭力，然而這終究只是表面的假象，尤其在新冠疫情爆發之後，美國內部貧富差距懸殊、經濟結構失衡與工業空洞化的危機更被強烈放大，對外軍售與債台高築的印鈔票政策，並不足以治癒美國的沉痾舊疾。而一個空有對外軍力、內部實力卻不斷衰退的美國，在宣告「美國歸來」時顯然也缺乏說服力。

美國並非毫無察覺，除了多次提及重建美國的經濟計劃，在鐵路建設、電動車等項目發展上，拜登更不只一次強調「美國已經落後中國了」。8月10日，美國參議院以69:30的大比數通過1.2萬億美元的跨黨派基建法案，內容多着重於硬件基建，諸如翻修道路橋樑的1,100億，更新鐵路運輸網絡的660億、超過1,000億的供水基礎設施、730億更新電網及650億的寬帶網絡等。

雖然在教育、長照及勞動權益和培訓等項目上難與共和黨達成共識，但拜登依然對該法案充滿信心，並將此定義為「歷史性的、一世代一次的」重大投資，布林肯更強調，美國基礎建設法案通過對中美競爭至關重要，他將以「國內復興」作為外交政策的關鍵，進而反駁中俄枱面上、枱面下爭辯不斷的「美國衰退論」。

塔利班取得首都喀布爾的控制權後，大批阿富汗民眾8月15日湧到喀布爾機場，希望可以乘塔飛機離國。（Reuters）

暫且不論基建法案能否帶來拜登與布林肯所宣稱的成效，至少白宮已然認知到，一個每天仍有十幾萬人確診、失業率居高不下、基礎建設老舊、研發投資低迷的美國，僅靠着軍事上的耀武揚威彌補不了世界的疑慮，也難以平息內部的撕裂與民怨，想必沒有人能接受「超人」在外營救他國營救了20餘年，對於自家着火卻始終不聞不問。

在此前提下，哪些是美國回家後還能繼續顧及的、哪些又是該適時捨棄的，總是會面臨兩相權衡的考慮，美國撤離阿富汗固然現實，卻也並不令人意外。「美國歸來」不會在拜登執政下成為絕響，但在「歸來」之前，美國終究要先「回家」。