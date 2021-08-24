認識阿富汗・三︱揭開神秘面紗　5個方面了解當地社會文化

對於一眾讀者來說，最近經常佔撿新聞版面的阿富汗最令人印象深刻的，是近期政局大變、照片身穿布卡的女子，還是什麼？其實我們還可從五個方面去認識阿富汗的社會文化。



阿富汗約有30個民族，主要民族佔21個，其中普什圖族約佔40%，塔吉克族約佔25%，哈扎拉族佔19%，烏茲別克族佔8%。身處阿富汗的中國人主要從事承包工程、以及執行中國援助外國計劃的工作。

阿富汗局勢：圖為2021年8月19日，阿富汗喀布爾民眾在阿富汗獨立日期間，帶國旗上街示威。（Reuters）

宗教

大部份阿富汗人信奉伊斯蘭教，約99%國民是穆斯林，當中遜尼派穆斯林佔80%、什葉派佔19%。阿富汗穆斯林遵守所有伊斯蘭教禁忌，包括禁酒、禁食豬肉。

習俗

阿富汗人打招呼時，會握手或者將手放胸口表示敬意，朋友之間行貼面禮。

當地衣着保守，男士不能穿短褲外出。女士不穿緊身和暴露服裝，她們出門時戴頭巾，一些婦女更會穿遮蓋全身的罩袍（Burqa）。

阿富汗局勢：圖為2021年8月20日，阿富汗民眾抵達西班牙馬德里市郊。（Reuters）

醫療

阿富汗醫療設施嚴重不足、醫護人員短缺，只有60%人口能使用醫療設施。大城市有公立醫院，但醫療設備和服務水平較差。私營醫院和診所的醫療服務水平參差不齊，收費普遍較高。很多當地人到巴基斯坦、印度、阿聯酋等鄰近的國家求醫。

社會治安

國際智庫經濟與和平研究所（IEP）2019年6月12日發表年度全球和平指數，稱阿富汗的和平指數是全球163個國家或地區之中最低，已成為世上最不安全和暴力衝突最嚴重的國家。

多年來，阿富汗國內各類反西方、反政府武裝組織以及一些身份不明武裝組織發動大量針對外國人、外國機構、軍事設施和重要政府部門的襲擊，導致大批外國軍人和平民傷亡。塔利班發動的襲擊主要針對包括美國在內的西方國家、以及阿富汗軍人和警員，但經常誤傷平民。

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政治制度

阿富汗政治制度的變化亦值得關注。阿富汗自2004年1月26日起實行總統制，總統由全民選舉產生、任期5年。

總統加尼（Ashraf Ghani）在塔利班2021年8月15日佔領首都喀布爾後，宣布自己已離開阿富汗。塔利班2021年8月21日表示，將直接籌組一個包容型政府。惟他們仍未公布具體的管治形式。路透社同日引述塔利班官員稱，塔利班的新政府模式或不是西方嚴格定義下的「民主政體」，但它會保障每個人的權利。