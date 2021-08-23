一家三口攜犬郊遊　離奇伏屍深山　警方懷疑與「水」有關

美國加州三藩市發生一宗離奇命案，一家三口帶愛犬郊遊，結果被發現陳屍塞拉國家林區（Sierra National Forest）一條登山道上，惟死者身上無任何明顯傷痕，亦無留下遺書。初步驗屍結果無法找出確切死因，目前屍體發現地點已列為危險區域。



綜合外媒報道，於Google旗下企業任職的45歲男子約翰(John Gerrish)，、上周與31歲妻子艾倫(Ellen Chung)、1歲女兒穆芝(Muji)和他們的愛犬前往郊遊。他們原本計劃當天來回，但翌日鄰居上門探訪時卻無人應門，友人亦無法聯絡他們，於是在16日報警尋人。

搜救人員17日於鄰近美熹德河（Merced River）的魔鬼谷(Devil Gulch)附近尋獲一家三口及狗隻屍體，距離他們停車地點約1.6公里。當地警方表示，屍體沒有任何傷口，現場亦無打鬥痕跡，連遺書都沒有。目前僅排除槍傷、鈍器創傷，無法斷定事件屬於他殺或自殺，警方依照屍體狀態初步猜測可能是中毒死亡。

當局曾經懷疑，一家三口可能吸入有毒氣體，因為距屍體3約5公里外有座廢棄礦井，懷疑曾釋出毒氣，但此說法遭當地警方排除，因此調查人員評估是否與誤用河水、接觸到毒藻類有關。據悉，有關當局7月曾表示，美熹德河有藻類大量繁殖，「某些藻類會產生毒素，對人類和寵物都有風險」，呼籲民眾切勿游泳、涉水或飲用河水。

三名死者和狗的遺體已送解剖並進行毒理檢驗，現時仍待報告出爐。而調查人員亦在現場調查，預計至少2至3周後才有結果。