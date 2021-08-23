英國擬於G7會議籲制裁塔利班　拜登︰支持與否取決於塔利班行為

美國總統拜登周日（22日）在白宮發表講話，指美國「承諾堅定不移」讓美國公民和處於危險中的阿富汗人安全離開阿富汗。但他承認從阿富汗撤走僑民與當地盟友的任務仍有很長的路要走，當中很多細節可能出錯，強調不可能無痛撤離。拜登指仍計劃在本月31日前完撤軍，但若有必要將延長期限。

另外，路透社引述消息人士指，英國計劃在G7會議時推動各國領導人對塔利班實施制裁。拜登表示或會支持行動，這取決於塔利班的行為。



拜登指7月底至今，美國已經運送33000人離開阿富汗，而塔利班進入喀布爾前一日，即14日，已有約28000人撤走。他形容美軍已設法改善通道，讓美國人及其他尋求登機的人前往機場，並擴大機場附近的安全區範圍。美方已與塔利班接觸，對方表現合作，令在喀布爾的部份美國人可以更安全有效前往機場。他強調撤離行動正加速進行，但目前受到伊斯蘭國（ISIS）威脅。

外界批評美國撤離行動太遲，造成喀布爾機場極度混亂及出現人命傷亡情況。拜登回應，無論何時開始撤退任務，過程必然是充滿困難及傷痛。他強調美國民眾仍然是撤退計劃的優先處理對象，美軍將安排所有希望離開的美國市民轉移至其他地方。