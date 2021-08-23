立陶宛出口商抱怨中國停止購買奶酪木材等產品　華企要撤離

因台灣問題導致立陶宛與中國大陸之間的緊張關係加劇，立陶宛出口商發現中國大陸不再從立陶宛購買奶酪、糧食和木材等產品。



2021年8月11日，立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（右）表示，準備採取一切必要措施，爭取說服中國大使返回立陶宛。（Twitter＠Lithuania MFA）

立陶宛網站「Delfi」8月22日稱，中國大陸從立陶宛召回大使後，立陶宛出口商就開始抱怨，中國大陸不再從立陶宛購買奶酪、糧食和木材等產品。中國大陸大型木材貿易商正打算離開立陶宛，立陶宛當地的牛奶加工廠已暫停對華出口，此外，中國大陸也不再購買立陶宛的糧食。

一位立陶宛Medvita木材貿易公司總經理稱，該公司99%的貨物都賣到中國大陸，現在銷售已經停止，已打算將公司從立陶宛搬走。這名商人抱怨稱：「現在中國人不想在任何地方看到立陶宛公司」。

與此同時，立陶宛一家牛奶加工廠的總經理斯也不掩飾自己的失望之情稱，如果說立陶宛政府過去是在鼓勵企業家與中國大陸建立貿易關係，那麼現在政府所做的一切都恰恰相反。「我們的對華出口停止了，這是事實。」立陶宛糧食加工和出口商協會主席施馬斯（Carlos Schmas）表示，「中國大陸合作伙伴以各種理由終止了合作。」很多立陶宛廠商開始擔憂將失去進入中國大陸這個龐大市場的機會。