英疑爆「小龍蝦瘟疫」　感染後數星期內必死　專家籲勿接觸溪水

近日英國發生白螯小龍蝦（white-clawed crayfish）集體離奇死亡事件，專家推測是感染有「小龍蝦瘟疫」之稱的「龍蝦瘟疫真菌」（Aphanomyces astaci）所致，呼籲民眾避免接觸事發區域溪水，勿讓寵物嬉水。



綜合外媒報道，英國環境署（The Environment Agency）表示，近日告羅士打郡（Gloucestershire）有瀕危保育類物種「白螯小龍蝦」在辛德福德（Cinderford）和蘇達利（Soudley）兩條溪流中大量死亡。「白螯小龍蝦」為歐洲淡水小龍蝦，也是唯一原產於不列顛群島的小龍蝦。

專家推測牠們應是感染「龍蝦瘟疫真菌」致死，但確實原因仍待查證。「龍蝦瘟疫真菌」是種會感染淡水龍蝦的水黴，受感染的小龍蝦尾部會變成白色或紅褐色。雖然「龍蝦瘟疫真菌」原先的宿主、產自北美的信號小龍蝦（signal crayfish）對其有抵抗力，但所有歐洲小龍蝦在感染後數周內就會死去。

雖然「龍蝦瘟疫真菌」對人類或其他動物並不致命，但專家仍呼籲民眾避免接觸有關區域溪水，有需要涉水時應穿靴子，並切勿讓寵物於水中嬉戲。