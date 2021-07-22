麻辣小龍蝦竟「復活」　大半碟已吃掉　揮長腳嚇壞網民：好多細菌

內地小龍蝦生長環境骯髒，曾被驗出體內有重金屬，甚至有人吃後患上「哈夫病」，出現橫紋肌溶解症，但不少食客仍鍾情於小龍蝦，認為煮熟吃便沒問題，惟看到碟裏的小龍蝦「死而復生」，該有何反應？山西有網民日前發布影片，指在朋友開的燒烤店吃飯時點了一道「麻辣十三香小龍蝦」，吃着、吃着感到一切正常，但竟然見到有1隻小龍蝦「復活」，在醬汁裏揮動長腳。他稱當時覺得有趣便拍下，認為與各地煮法不同有關。然而影片惹來爭議，不少人認為小龍蝦沒有煮熟是食安問題，因活體上附有很多細菌，絕對不能生吃，批評事主不應因為是朋友的店而就算數，甚至猜想拍片者可能你也吃了活的小龍蝦。



山西男點了麻辣十三香小龍蝦，吃到大半發現有隻竟然還活着。（微博影片截圖）

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小龍蝦雖髒，但被許多內地人視為人間美食。本月13日，山西運城市1名男子到當地燒烤店吃飯時點了麻辣十三香小龍蝦，未料吃了大半，竟然有1隻在滿是醬汁的碟中「復活」。

從影片可見，小龍蝦雖然躺在醬汁內，但仍能伸出腳來揮來揮去，在場食客拿筷子戳了戳，發現牠明顯還活着。事主解釋那是他朋友開的店，他一開始吃時都沒有發現異常，但「吃着、吃着，活了1個嘛」。當時他找了店裏的廚師詢問，對方都大感詫異。

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雖然活的麻辣小龍蝦實在聞所未聞，但事主稱自己也是餐飲業者，見到這一幕不感驚訝，相信和做法有關，因為各地煮小龍蝦手法不一，「有的地方宰殺，有的地方不宰殺；有的地方會過油，有的地方不過油」，他覺得這道小龍蝦味道還可以，「沒事，不驚奇，挺有意思的」。

網民點睇：



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事主想把事件輕描淡寫帶過事件，但網民卻質疑他竟將問題簡化到料理手法上，明明活的小龍有嚴重的食安風險，不能因為是「朋友的店」就算數，萬一其他食客誤打誤撞食落肚，等同吃下大量細菌，應由當地食安部門處理。更有網民批評，小龍蝦上枱還活着，證明店家沒有認真處理，更沒有經過高溫煮熟，而事主本身還是餐飲業者，情況更令人擔心。

（綜合）

貴州1名女子將10斤小龍蝦倒入洗衣機清洗。（微博影片截圖）

小龍蝦食安小資料：

內地過去曾驗出小龍蝦體內有重金屬，更有個案指有人進食小龍蝦後患上「哈夫病」，出現橫紋肌溶解症。香港2016年曾公布調查2宗懷疑食物中毒個案，2名患者分別曾進食購自深圳的熟小龍蝦，出現雙腳肌肉劇痛症狀。



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內地14歲男孩將活生生的小龍蝦塞入肛門，最後要做腸鏡手術利用鐵絲圈取出小龍蝦。（微博圖片）

小龍蝦取出時已斷成兩截。（微博圖片）

醫生稱她是第一次遇見病人將小龍蝦塞入肛門。（微博圖片）

除了小龍蝦，內地過往曾出現不少塞異物入肛門的病例：

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