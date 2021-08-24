巴基斯坦過去週末爆發反華示威　中國外交部：並非事實

繼巴基斯坦發生達蘇恐襲案造成9名中國人死亡後，載有中國公民的車隊再次遭到襲擊，中國外交部發言人汪文斌8月23日進行回應。



2021年8月23日，汪文斌記者會現場強調，恐怖主義是全人類公敵，中方堅決反對任何勢力利用恐怖主義謀取地緣私利，呼籲地區國家合作剷除所有恐怖組織，維護各國共同安全和發展利益。（Reuters）

中國外交部網站8月23日消息顯示，美國彭博社記者提問「載有中國公民的車隊在巴基斯坦西南部遇襲，造成兩名巴基斯坦兒童死亡、包括一名中國公民在內的三人受傷。上周末（8月22日），巴基斯坦爆發了針對中方存在的抗議活動。外交部對此有何評論？」

汪文斌回應稱，中方對此事件表示震驚和譴責，敦促巴方儘快緝拿兇手，嚴懲不貸。巴方已對中方傷員進行妥善治療，表示將全力採取措施，確保中方人員和項目安全。中方將繼續同巴方一道，共同應對恐怖主義威脅，切實保護在巴中方人員、機構和項目安全。

對於巴基斯坦爆發了針對中方存在的抗議活動，汪文斌表示，「至於你提到的抗議示威活動，你說的情況與事實不符。」

8月20日，巴基斯坦瓜達爾東灣快速路項目人員車隊通勤途中遭到炸彈襲擊，造成一名中方人員受輕傷，多名巴方人員傷亡。

在這之前，巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）8月12日通報達蘇恐襲案，稱7月14日發生的導致9名中國公民死亡的達蘇公交車爆炸案是一起自殺式恐怖襲擊。針對此次襲擊的調查顯示，印度情報組織「印度調查分析局（RAW）」和阿富汗國家安全局（NDS）與此事存在關聯。