巴基斯坦恐怖組織承認襲擊中國車隊　曾威脅中國駐巴使館

8月20日，載有中國人員的車隊在巴基斯坦遭到炸彈襲擊，造成傷亡。中國駐巴大使館對此強烈譴責。最新消息指，被多國列為恐怖組織的位於巴基斯坦俾路支省的「俾路支解放軍」宣稱對此事負責。



8月20日，中國駐巴使館發布聲明確認，當天，位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾東灣快速路項目，載有中國人員的車隊遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷。事發後，巴方已在第一時間將傷員送往瓜達爾醫院治療。

中國駐巴使館強烈譴責這一恐怖主義行徑，並要求巴方對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手。

巴內政部聲明表示，巴基斯坦已經對在巴中國公民的安全進行了全面審查。

《今日巴基斯坦報》援引巴內政部官員稱，8月20日晚，一支受到巴基斯坦軍隊和警察護送、包含4輛中國車輛的車隊遭到襲擊。

據報道，車隊經過時，一名小男孩跑向中國車輛。巴基斯坦便衣士兵衝過去攔截這個男孩，而他立刻在離車隊大約15-20米的地方引爆了自己。官員還透露，一名受傷中國公民被緊急送往最近的瓜達爾醫院，目前情況穩定。

7月，巴基斯坦中企班車爆炸造成中方37人死傷（請點擊大圖瀏覽）：

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內媒《觀察者網》8月21日報道稱，事發幾小時後，當地「俾路支解放軍」承認襲擊了中國車隊。

瓜達爾港位於巴基斯坦西南部的俾路支省，分裂分子長期在那裏進行叛亂活動。其中，被多國列為恐怖組織的「俾路支解放軍」宣稱對此次事件負責，聲稱「對中國工程師車隊進行了一次自我犧牲式襲擊」。

據悉，2018年11月，中國駐巴國喀拉蚩領事館遭多名武裝分子襲擊，致2死1傷，也是「俾路支解放軍」所為。

近期，巴安全形勢嚴峻，連續發生多起恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。中國駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，做好安全防護。

8月20日晚，巴基斯坦資訊部長胡塞爾（Fawad Hussain）在社交媒體上表示，「瓜達爾襲擊是蓄意破壞由中國和巴基斯坦偉大領導的經濟藍圖的又一種把戲，我們的敵人不能動搖我們的決心，我們將不遺餘力地將罪犯繩之以法。」