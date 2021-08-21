巴基斯坦發生「人肉炸彈」襲擊前　瓜達爾示威持續竟月遷怒中國

巴基斯坦西南部俾路支省港口城市瓜達爾（Gwadar）8月20日發生針對中國基建工人的自殺式炸彈襲擊。當地出事之前已有示威，上街抗議的人指中國人是導致當地食水及電力短缺的原因。



案發時一輛載着中國勞工的車從地盤駛離，襲擊者尾隨它並引爆炸彈，導致一名中國公民受傷，路旁兩名正在玩耍的兒童死亡。案中另有多名兒童重傷。巴基斯坦一名高官稱，「人肉炸彈」在車隊經過時，襲擊到隊中最後一部車。他確認有兩名兒童死亡，一名中國工程師受傷。

中國其實並非導致當地最近數週水電短缺的原因。俾路支省是巴基斯坦最落後以及最被忽略的地區。瓜達爾未接上國家電網，它的電力是靠鄰近的伊朗供應的，但最近供電斷斷續續。此外當地水源短缺，是因為一個水壩乾涸。

巴基斯坦瓜達爾港是「一帶一路」重要項目中巴經濟走廊的起點，圖為2014年8月18日，瓜達爾港及瓜達爾市的航拍照片。（新華社）

英國《衛報》8月20日稱襲擊發生前，瓜達爾的示威已持續逾一個月。示威者不滿食水及電力嚴重短缺威脅他們的生計。有人將這些問題遷怒至中國「一帶一路」倡議，認為是它的項目導致資源短缺。

本週在瓜達爾進行的示威，本來是大致是和平進行的。示威者包括來自漁業人士，以及其他本地勞工。他們在瓜達爾堵塞道路、焚燒輪胎，以及高叫口號。他們的行動令這城市幾乎癱瘓。他們要求供水及供電恢復，以及指控中國在鄰近水域非法捕魚，要求政府制止。

該報引述政治運動工作者Faiz Nigor稱，政府從不注意示威者的要求。

瓜達爾是中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor，CPEC）一部分。中國已在巴基斯坦投資數以十億計美元。當地人稱他們獲得承諾說，中國在當地投資，意味城市會有發展，包括有一個火力發電廠，供應市內大部分所需。