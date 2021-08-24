阿富汗局勢｜G7傳將就承認或制裁塔利班表明一致立場

英媒8月23日引述2名外交消息人士指，G7領導人翌日召開視訊會議商討阿富汗問題時，可望在是否正式承認或制裁武裝組織塔利班（Taliban）政權上宣告採取一致立場。



路透社引述一歐洲外交官報道，G7領導人將同意就是否以及何時承認塔利班相互協調，並承諾彼此繼續密切合作。

路透社22日引述一英國官員表示，若塔利班侵犯人權，並容許阿富汗成為武裝分子的避難所，會推動G7對阿富汗實施經濟制裁，並停止提供援助。

G7峰會：G7領導人峰會6月11至13日在英國康沃爾郡卡比斯灣舉行。圖為與會者11日在伊甸園合照。（Reuters）

G7領導人或藉一致正式承認或重新審視制裁措施的可能，促使塔利班履行尊重女權和國際關係的承諾。

路透社引述消息人士指，英國計劃在G7會議時推動各國領導人對塔利班實施制裁。拜登表示或會支持行動，這取決於塔利班的行為。

圖為2021年8月15日，阿富汗塔利班武裝分子在加茲尼省省長官邸外祈禱，並升起塔利班的旗幟。（AP）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）對於G7將舉行會議，22日在Twitter發文稱，至關重要的是，國際社會合作去確保安全的疏散、防止人道危機，以及支持阿富汗人保住過去20年所得。

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

2021年6月10日，美國總統拜登（右）和英國首相約翰遜（左）在英國舉行的七國集團峰會前舉行雙邊會談。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）23日與翰遜通電話，就阿富汗局勢進行交談。

據白宮發布的新聞稿，拜登與約翰遜討論了兩國的外交和軍事人員正在努力撤離他們的公民、當地工作人員和其他脆弱的阿富汗人持續進行的工作。

拜登與約翰遜還討論將舉行的領導人視像會議的計劃，強調與盟國和夥伴國密切協調的重要性，以管控目前的局勢，並制定共同的阿富汗政策。

根據英國首相府發言人發布的聲明，兩國領導人同意繼續共同努力，確保有資格撤離阿富汗的人能夠離開，包括在最初撤離階段結束之後。