阿富汗局勢︱聯合國機構憂阿富汗或9月出現糧食危機

據英媒8月23日報道，聯合國旗下機構世界糧食計劃署（World Food Program，WFP）警告，阿富汗或最早在9月出現糧食短缺問題。



2021年8月23日，一班阿富汗民眾登上巴士，希望逃離阿富汗。（AP）

據《衛報》8月23日報道，世界糧食計劃署代表在23日表示，阿富汗或最早在9月出現糧食短缺問題。在塔利班控制首都後，喀布爾國際機場停止商業航班，救援物資難以運入阿富汗境內。

世界糧食計劃署稱，目前正在通過四種不同的供應路線運送食物，但下個月開始食物將面臨耗盡的風險。

報道稱，由於阿富汗的許多道路將遭雪覆蓋，即將進入運輸淡季，據負責人表示，目前在阿富汗有2萬公噸的食物，還有7,000公噸在路上，當地還需要5.4萬公噸的糧食，才能讓阿富汗人撐到12月底。

據世界糧食計劃署表示，塔利班迅速控制阿富汗多個地區，帶來很多挑戰。援助機構表示，在塔利班持續進攻並最終於8月15日佔領喀布爾的兩個月間，約30萬名阿富汗人流離失所，保證他們的醫療和食品供應至關重要。