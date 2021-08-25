阿富汗局勢｜塔利班look網上爆紅　衣着配搭輕鬆時尚卻引發爭議？

近期一張阿富汗塔利班士兵的照片在社交網絡上走紅，多名博主轉載了該名士兵「嬉皮士」風的穿搭，他們「娛樂温和化」塔利班的態度引起爭議。



一張塔利班穿搭的圖片迅速走紅社交網絡引發大量關注。（twitter@Asdfghjkl）

據俄羅斯衛星通訊社8月23日報道，該照片最初由阿富汗一份小型調查報紙埃蒂拉特羅斯（Etilaatroz）記者納萬迪什於15日發布在Twitter上，並配文「我的同事正在喀布爾採訪塔利班士兵」。照片中央一位穿着橙色長袍的塔利班士兵因其「嬉皮士」風的穿衣風格成為網友們關注的重點。

當地時間19日，土耳其記者索伊盧發布了一張羅列該塔利班士兵身上穿搭圖片，並諷刺地模仿時尚博主發布圖片的方式，配文「偷走塔利班的穿搭」（Steal Taliban's look）。這張圖片迅速在社交網絡上走紅，圖片中羅列的替代士兵原始穿搭的潮牌衣着和奢侈品衣裙受到大量關注。

報道稱，雖然該塔利班士兵所穿的原始服裝並不是照片中羅列出來的昂貴商品，但許多網友表示該士兵的「時尚」程度超出了他們對塔利班的預期，並調侃該士兵身穿大膽的橙色長袍是一種「時尚宣言」。這種調侃引來了部分媒體和網友的不滿，譴責這種行為將嚴肅的人權問題模糊化、娛樂化，是「非常不恰當」、「冒犯」和「可恥」的。

報道稱，這種焦點的模糊有利於阿塔塑造如塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）強調的「於20年前大不相同」的温和形象，然而，目前缺乏事實證明塔利班在保護女性權益和改變此前極端執政風格等方面做出的努力。