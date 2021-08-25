阿富汗局勢｜曾效力美軍翻譯員狠批塔利班「禽獸不如」

現住在美國加州的伊爾桑（Hamidullah Ehsan）是一名曾為美軍服務的阿富汗翻譯。8月24日，他表示，塔利班永遠不會改變，動物都比他們好得多。



8月24日，伊爾桑在接受路透社採訪時表示，「塔利班永遠不會改變。我無法把他們與動物相比。動物都比他們好得多。我沒法拿他們與任何人相提並論，他們比你能想到的任何人都要危險。」

大批曾服務於美軍的翻譯，滯留喀布爾機場：

Afghan interpreter who helped U.S. troops from New Hampshire stuck in Kabul https://t.co/4EKMxcSgoH — WMUR TV (@WMUR9) August 25, 2021

伊爾桑說，在塔利班進入喀布爾的幾周前，他設法讓母親和兩個兄弟姐妹離開了阿富汗，他們現在正在鄰國塔吉克斯坦，在聯合國難民機構辦理難民登記事宜。

他的妹妹一家三口仍滯留在阿富汗。對於這件事，伊爾桑表示，他將不惜一切代價，讓他的妹妹一家離開塔利班控制的喀布爾。「我只想讓她安全。」

曾為英國工作的翻譯，懇請英方開啟安全通道：

Afghan interpreter who worked for UK begs PM for 'pathway to safety' https://t.co/mAZ36cGlHu pic.twitter.com/b5bkt3tGfp — BBC News (World) (@BBCWorld) August 19, 2021

除了妹妹的安全和人權，他還擔心像他這樣與西方有過合作的人的家人，會遭到塔利班報復，即使塔利班已作出保證。「我看到很多這樣的影片。塔利班敲人們的門。他們找翻譯，找軍隊裏的人，找所有這樣的人，他們要殺了這樣的人。」

文章稱，許多阿富汗人擔心塔利班會回到20年前掌權時那樣，實施嚴厲的伊斯蘭法律，這也是他們想要逃離故土的原因之一。