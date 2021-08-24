美媒：塔利班擬籌組12人執政委員會　前總統政府成員也在內

美媒報道，阿富汗塔利班為了增加自己獲得國際社會承認的機會，打算建立執政委員會來體現自己的包容。



美國《外交政策》雜誌8月23日引述塔利班高層人士消息稱，塔利班打算組建一個由12人組成的委員會來治理阿富汗，其中包括阿富汗前總統加尼（Ashraf Ghani）班子裏的一些成員。

阿富汗前總統加尼在1991年起曾任職世界銀行，至2001年塔利班政府倒台後才回國參與發展。（路透社）

消息人士透露，委員會中最有權勢的三位人物將是塔利班聯合創始人巴拉達爾（ Mullah Abdul Ghani Barada）、雅克布（Mullah Mohammad Yaqoob）和哈卡尼（Khalil Haqqani）。其中，雅各布是塔利班創始人奧馬爾（Mullah Mohammad Omar）之子，而哈卡尼曾因在過去20年裏發動恐怖襲擊被聯合國和美國列入黑名單。

塔利班不希望設置總統職位，而且打算提議受美國支持的加尼政府的部分成員在「新政府」中擔任某些職位。

2021年3月18日，塔利班聯合創始人巴拉達爾抵達俄羅斯莫斯科。（AP）

報道指出，這種策略會讓阿富汗避免總統，甚至是「埃米爾」（國家元首稱謂）的重新出現，因為包括已去世的奧馬爾在內，多個塔利班前領導人都聲稱自己是「埃米爾」。

報道還表示，但這樣的策略很可能會導致派系鬥爭的出現，在以潘傑希爾河谷為中心的反塔利班運動鬥爭中，或出現端倪。