阿富汗局勢︱美軍撤離　為何其他國家也得走？

美國正趕在8月31日限期前自阿富汗撤離軍隊與其他人士，在喀布爾（Kabul）機場忙個不停，英媒報道，在美軍離開喀布爾時，英軍也需離開，這是因為美軍主力維持機場安全與運作，其他軍隊若要接替美軍的工作，需有大量的時間和資源才能做到。



阿富汗局勢：圖為8月20日，美軍和英軍正協助民眾撤離阿富汗首都喀布爾。（AP）

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）表明，當美軍離開喀布爾時，英軍也需離開。英媒8月24日報道，預料英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日會促請美國總統拜登（Joe Biden）延長撤軍期限。

英國有意作出此舉，原來是因美軍撤走後，北約（NATO）軍無法控制機場的秩序，恐怕將無法帶走公民和合資格人士。

英國廣播公司（BBC）報道，美軍現時派出軍人維持機場的安全，人數佔現場外國軍人人數的大部份，他們正負責機場內很多設施的運作，包括指揮空中交通，美國也為撤離行動提供情報和負責監察工作。其他國家的軍隊若要接替美軍的工作，需有大量的時間和資源才能做到，

軍機不足

BBC又引述皇家三軍研究所（RUSI）學者雷諾茲（Nick Reynolds）稱，在撤離過程中，戰機和直升機提供的保護極為重要。而美軍的戰機和直升機正負責此工作。他指加上英國皇家空軍的運輸機數量有限，這意味着英國沒能力獨自執行有效的撤離行動，尤其是在時間緊迫的情況下。

阿富汗局勢：圖為8月16日，美軍在阿富汗首都喀布爾機場駐守。 （AP）

充滿危機

美軍撤走後，北約軍隊面對的風險會大增。英國前聯合部隊司令部司令巴倫斯（Richard Barrons）稱，美軍撤走後，英軍將需獨自準備好離開機場，同時擊退武裝組織塔利班（Taliban）、以接走需撤離的人，他不覺得這是可靠的計劃。他說如在撤離行動期間，塔利班不想讓英軍飛機使用機場，或會以迫擊砲彈、導彈、或槍擊來襲擊他們，令行動終結。