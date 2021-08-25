塔利班：沒有復仇名單　呼籲民眾協助建設阿富汗

阿富汗塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen），在8月25日於其個人Twitter上，引述另一名官方發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid），表示塔利班沒有復仇名單，不會對協助美軍或前政付人員進行報復。



沙欣帖文中引述的，是穆賈希德在24日在記者會上，提及希望人民留在阿富汗，呼籲政府人員返回工作岡位。穆賈希德表示沒有人會（因協助美軍或前政府）在伊斯蘭酋長國下受審，塔利班亦沒有復仇名單，或進行逐家逐戶的搜索行動。

Time to Roll up sleeves and Build Afghanistan. pic.twitter.com/6aFmtVHzoc — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 24, 2021

穆賈希德稱所有人已獲大赦，沒有人要為過去的事件負責，而他們更專注的是未來。沙欣同日在其Twitter上，張貼一段在建設道路的影片，並寫上：是時候捲起衣袖建設阿富汗。

穆賈希德在同一記者會上，亦呼籲外國不應鼓勵阿富汗人民逃亡，稱阿富汗需要人材建設國家。

穆賈希德同時要求所有工作的女性應暫時留在家中，因他們的戰士「未受教育怎樣應對女性」，但強調只是暫時措施。

路透社引述一名在阿富汗財政部工作的中層職位員工表示，指他曾接到塔利班的電話：「不要恐慌或躲藏起來，在瘋狂的外國人離開後，政府需要你們維持國家運作」，要求他們上班。