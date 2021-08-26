NASA署長：期待2030年後就國際太空站同俄羅斯合作

美國太空總署署長納爾遜（Bill Nelson）接受俄羅斯衛星通訊社訪問時表示，期待2030年之後就國際太空站同俄羅斯進行合作。他還稱，希望美方與俄羅斯在「門户」（Gateway）近月軌道站方面進行合作。



俄羅斯衛星通訊社8月25日報道，納爾遜被問到太空站使用期限是否會延長，他回應稱：「是的，會到2030年前。俄羅斯是我們國際空間站的合作夥伴。」他說： 「我非常希望，也對我們此前非常好的和非常愉快的合作將會繼續持非常樂觀態度。」 他指，一旦新冠疫情狀況允許，他就會來俄羅斯。

目前國際太空站項目參與國商定太空站的使用期限為至2024年，各方正在討論將使用期限延長到2028年到2030年的問題。

納爾遜還稱，希望與俄羅斯在「門户」近月軌道站進行合作。他說：「俄羅斯未向我們明示他們是否想在『門戶』方面進行合作，但我認為我們肯定希望他們（能合作）。」月球軌道平台門户項目規定要建設國際住人近月站，以研究月球和深空，以及將宇航員送往火星時進行中轉。