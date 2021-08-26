阿富汗局勢｜喀布爾機場外發生爆炸　塔利班指最少13死包括小孩

阿富汗局勢持續不明朗，美國國防部8月26日表示，喀布爾（Kabul）機場外發生爆炸。消息指事件造成最少11人死亡，當中包括小孩。



美國國防部發言人在Twitter留言，指爆炸在喀布爾機場外的艾比門（Abbey Gate）發生。路透社引述美國官員報道，初步報告指出，事件疑似由自殺式襲擊引起，並造成多人死傷，傷者包括三名美軍人員，但未知其他死傷者的國籍。白宮官員表示，總統拜登（Joe Biden）已經得知事件。

俄羅斯外交部稱，事件導致最少2死15傷。土耳其國防部則表示，現場發生兩次爆炸，但沒有土耳其士兵傷亡。英國《泰晤士報》（The Times）國防版編輯布朗（Larisa Brown）指出，死傷者之中並沒有英國人。

法國總統馬克龍（Emmanuel Marcon）形容阿富汗的局勢急劇惡化，認為喀布爾機場周邊的情況非常緊張。

塔利班官員向路透社稱，事件導致最少13人喪生，包括小孩在內，另外多名塔利班守衛受傷。而半島電視台（Al Jazeera）則引述塔利班消息指，目前有至少11人死亡，有死者為外國人，但沒有未有更多細節。

從當地傳媒TOLOnews的照片顯示，事件發生後，民眾協助多名傷者離開，部分傷者血流披面，但傷勢不算太嚴重。

Photos: Casualties from blast near Kabul airport this evening. #Afghanistan pic.twitter.com/ZnbQrKf2Yh — TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021

英美等國曾警告ISIS-K或在短期內發動襲擊

而在事件發生前數小時，英國國防部主管武裝部隊的次長希佩（James Heappey）曾向英國廣播公司（BBC）稱，有「非常、非常可信」的報告稱機場將發生襲擊，甚至可能在「數小時內」發生。一名華府高層向美國霍士新聞（Fox News）證實有關報告，指ISIS-K在24小時內發生汽車或自殺式炸彈襲擊的機會「很有可能大於不可能」。

德國防長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）同日表示，ISIS的武裝份子很有機會襲擊喀布爾機場，因此德國外交部呼籲當地民眾不要單獨前往機場，並指目前狀況令撤離工作進一步受阻。