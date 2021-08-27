阿富汗局勢｜拜登否認撤軍決定錯誤　白宮：總統從未考慮更改期限

阿富汗喀布爾機場8月26日遭到恐怖份子ISIS-K襲擊。因為撤軍決定和撤離行動飽受批評的美國總統拜登（Joe Biden）堅持撤軍決定。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）則指，拜登從未考慮更改8月31日前撤軍的期限。



拜登表示，從來不認為應該犧牲美國人的性命，試圖於阿富汗建立民主政府，並稱阿富汗整個歷史以來從來都不是一個統一的國家。他指，美國的目的是阻止蓋達組織（al Qaeda）復興，強調其他國家有更大的恐怖主義威脅，「是時候結束這場廿年戰爭」。

圖為2021年8月26日，美國總統拜登於白宮回應阿富汗爆炸事件。（AP）

普薩基出席記者會時重申，拜登仍然相信所有美軍應該月底前撤走，因為這是軍方指揮官的建議，認為對美國短期和長期而言都是最好。她解釋，其中一個原因是持續的威脅，另一方面是因為希望期限之後仍然能夠將曾經的夥伴帶走，他們相信目前最好的方法是跟隨原本的時間表。

普薩基未表明白宮是否預計大規模的撤離航班將於8月31日前停運。