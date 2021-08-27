阿富汗局勢︱副總統薩利赫稱正與塔利班談判

據印媒報道稱，阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）在26日接受採訪時表示，目前正在與塔利班進行談判，目標是確保阿富汗公眾對其國家的性質擁有發言權，並能決定國家元首的人選。



據印度傳媒The Print在8月27日報道，薩利赫表示，阿富汗人民普遍不信任塔利班，他們害怕在塔利班的統治下遭受酷刑，壓迫和被剝奪基本權利，感覺阿富汗被出賣了，背後被捅了一刀。

2021年6月，阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）加入推特，並將簡介設為知己知彼，百戰不殆。（twitter@AmrullahSaleh2）

據薩利赫稱，阿富汗的局勢是一個悲劇，抨擊美國和巴基斯坦推波助瀾，並聲稱巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）是塔利班的發言人。

在採訪中，薩利赫否認有關他躲藏起來的報道，他自稱身處阿富汗潘傑希爾峽谷，正與阿富汗民族英雄馬蘇德（Ahmad Massoud）一起，在北方聯盟的旗幟下領導針對塔利班的抵抗勢力。

據薩利赫所說，自己目前正在與塔利班進行談判，目標是確保阿富汗公眾對其國家的性質擁有發言權，並能決定國家元首的人選。他表示，談判的任何突破都必須來自塔利班，因為這一方面沒有做出任何超出基本人權和價值觀的要求。