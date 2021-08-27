阿富汗局勢｜塔利班禁音樂　籲女性暫勿出門：碰到成員可能不安全

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）接受《紐約時報》訪問證實，執政後仍將在公眾地方禁止音樂。他並呼籲女性暫時留在家中別去上班，還坦承許多塔利班成員「未受過訓練」，女性在他們面前可能不安全。



穆賈希德說，「伊斯蘭教禁止音樂，我們希望能說服民眾別做這些事，而非強迫他們」。1990年代塔利班上次執政時，絕大多數音樂、電視和電影遭嚴禁。

穆賈希德還說，不需要擔心女性安全，往後女性不會被強迫待在家中或一定要遮住全臉，女性也只有在超過三天的旅行才需要男性陪伴。

不過，他說，希望婦女們暫時待在家裏不要去上班，因為很多塔利班戰士「未受過訓練」，不懂如何尊重女性。他說，要女性待在家裡的指令只是暫時，可讓塔利班找到方法確保女性不會「被無禮對待」或「受傷」。他說：「我們已要求她們休幾天假，直到秩序恢復正常及女性相關的程序到位，然後她們就可以再回來上班。」

塔利班上次執政時，禁止女性到職場工作，也不准單獨出門，還強迫她們穿全身罩袍。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】