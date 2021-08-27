阿富汗局勢︱中國：強烈譴責恐襲事件　慰問遇難者家屬

阿富汗喀布爾機場8月26日的爆炸事件已造成逾百人死亡，據報更有逾千人受傷，中國外交部發言人趙立堅8月27日對此作出回應，他表示中方對喀布爾機場附近發生爆炸，造成重大人員傷亡感到震驚，並予以強烈譴責。



趙立堅當天又回應稱，中方對遇難者、遇難者家屬和傷者表示深切的慰問和同情。

2021年8月24日，阿富汗塔利班高層哈納菲（Abdul Salam Hanafi，左二）在喀布爾會晤中國駐阿富汗大使王愚（右二）。（Twitter@IeaOffice）

趙立堅強調，中方堅決反對並強烈譴責一切形式的恐怖主義，願同國際社會一道共同應對恐怖主義威脅，防止阿富汗再次成為恐怖主義策源地。

趙立堅說，過去20多年裏，一些恐怖組織在阿富汗境內聚集發展，對國際和地區和平與安全構成了嚴重威脅。

趙立堅指出「特別是『東伊運』，作為被聯合國安理會列明的國際恐怖組織，對中國國家和民眾安全構成了直接威脅。阿富汗塔利班負責人已明確向中方表示，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情。」

趙立堅表示，阿富汗塔利班應切實履行承諾，同一切恐怖組織徹底劃清界限，堅決打擊「東伊運」，為地區安全穩定以及發展合作掃清障礙。

趙立堅介紹，經中國駐阿富汗使館了解，迄未收到中國公民傷亡的報告。