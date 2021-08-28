美雙艦通過台海　解放軍：美國是台海和平穩定最大破壞者

台灣國防部當地時間8月28日對外證實，美軍27日派遣一艘驅逐艦由南向北航經台灣海峽，一艘海巡艦則由北向南航經台海。台灣軍方全程掌握周邊海空域相關動態，狀況正常。在這段期間解放軍東部戰區組織兵力全程跟蹤監察警戒。



美國海軍則發出聲明，指出導彈驅逐艦「基德號」（USS Kidd）和海岸防衛隊巡邏艦「門羅號」（Munro）8月27日通過台灣海峽，依據國際法例行航經國際水域。這是近1個月內再有美國艦艇穿越台灣海峽，亦是拜登政府任內第8次。

美軍聲明稱它們是在符合國際法規範下通過國際水域，又指船隻合法穿越台灣海峽，展示美國維護自由開放印太地區的承諾。

台灣海軍陸戰隊也將在今晚起開始進行24小時不間斷的實戰戰備，負責首都政軍經中樞的衛戌任務。台灣國防部8月28日對外證實，美軍27日派遣一艘驅逐艦由南向北航經台灣海峽，一艘海巡艦則由北向南航經台海。台灣軍方全程掌握周邊海空域相關動態，狀況正常。（台灣國防部提供）

此外，8月28日上午，中國國防部新聞發言人譚克非就美艦過航台灣海峽發表談話稱，8月27日，美海軍「基德」號導彈驅逐艦、海岸警衛隊「門羅」號炮艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦行動全程跟監警戒。美方頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。中國對此表示堅決反對和強烈譴責。

譚克非強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中國要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙，破壞台海地區和平穩定。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。