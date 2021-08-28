美國SEC：正加緊調查網上證券公司交易「遊戲化」

美國證券交易委員會（SEC）當地時間周五（8月27日）表示，機構正加緊對在線券商交易軟件中的「遊戲化」和鼓勵交易的功能進行研究調查，這些功能被在線券商和投資顧問用來刺激散户交易更多股票和其他證券。



新浪財經8月28日報道，SEC表示，新的金融技術可能會在沒有適當風險披露或低估特定投資風險的情況下對利潤進行樂觀的預測，從而誤導投資者。

SEC主席Gary Gensler表示：「雖然新技術可以為我們帶來更多的機會和產品選擇，但也引發了我們作為投資者在交易和獲得財務建議時是否受到適當保護的問題。在許多情況下，這些功能可能會鼓勵投資者更頻繁地交易、投資不同的產品或改變他們的投資策略。」

SEC在起草有關華爾街的新規和法規之前經常徵求公眾意見。這意味着周五的公告雖然是程序性的，但可能會讓網紅在線券商Robinhood等頭疼。

Robinhood去年遭到了SEC的民事欺詐調查，被控在盈利模式上誤導客户，今年初同意支付6,500萬美元的罰款，但不承認或否認SEC的調查結果。

SEC表示，在線投資公司和券商通常會使用「預測性」分析工具，這些工具旨在向客户展示他們在最佳結果（但不一定會出現）下的收益。

雖然券商們可能會披露其預測模型並不能保證未來的回報，但Gensler表示，他希望收集投資者對金融平台中類似遊戲的功能、更頻繁交易的行為提示以及「旨在與在線平台上的散户投資者互動的其他在線元素或功能。」