阿富汗局勢｜拜登：進一步打擊ISIS-K　稱36小時內或再有恐襲

美國總統拜登（Joe Biden）8月28日誓言將繼續空襲伊斯蘭極端組織ISIS-K。他指，隨美軍撤離行動進入最後階段，未來24至36小時極有可能再次發生恐怖襲擊，已經指示指揮官採取一切可行措施保護軍隊。



拜登聽取了有關無人機於阿富汗東部打擊任務的簡報。他指，行動將陸續有來，「這次的打擊不是最後一次」，「我們將繼續搜捕任何參與這次極其惡劣襲擊的人，並要他們付出代價」。他向於喀布爾執行撤離行動的美軍致敬，形容他們「英勇無私」。

拜登在聲明中稱：「我已指示他們要採取每個可能的措施來優先保護部隊並確保他們擁有所有權力、資源和計劃，以保護我們在地的男、女人。他們向我保證，他們已做到，在完成任務並安全地撤回我們人員的同時，他們可採取這些措施。」

圖為2021年8月27日，阿富汗赫爾曼德省有塔利班戰士駐守。（AP）

《政治報》網站同日引述了解行動細節的三名美國官員報道稱，拜登允許五角大樓可能於沒有白宮批准的情況打擊ISIS-K。一名官員說：「如果我們找到新的目標，我們就會攻擊它。」他說，五角大樓的領導人此前擁有過這樣的權力，拜登向美軍發出的指令也證明了這點。近日他們應該打擊伊斯蘭國的新目標。