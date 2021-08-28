阿富汗局勢︱美軍反擊ISIS-K　傳炸死恐襲策劃者　現場畫面曝光

撰文：聯合新聞網
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阿富汗首都喀布爾機場外26日發生自殺炸彈攻擊，至少造成170人死亡，美軍折損13人。美軍中央指揮部表示，27日子夜發動無人機攻擊，據信已炸死策畫機場恐襲的主謀。

美軍無人機在阿富汗南部楠格哈爾省（Nangarhar）執行空襲，軍方發表聲明指出：「初步顯示我們已擊殺目標，目前所知沒有平民傷亡。」但未進一步說明空襲目標是否與恐襲有關。省會賈拉拉巴德的民眾說聽到數次爆炸聲。

ISIS分支「ISIS呼羅珊」（ISIS-K）宣稱犯下機場恐襲。一名不願具名的美國官員告訴路透，一架收割者無人機從中東起飛，鎖定目標是策畫恐襲的ISIS-K成員，當時目標坐在車裏，身旁有另一名IS成員，兩人都被炸死。不過五角大廈稍後澄清，只有一人死亡。

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