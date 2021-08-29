阿富汗局勢｜美國大使館促公民即時離開喀布爾機場附近地區

美國駐阿富汗大使館8月28日頒布安全警示，呼籲公民離開阿富汗的哈米德・卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport，又稱喀布爾國際機場）附近地區，稱這個區域有具體且可信的威脅。



大使館指，包括南大門、新內政部，以及機場西北側潘傑希爾石油站（Panjshir Petrol）附近的大門等地點受威脅。美國總統拜登（Joe Biden）28日也指，喀布爾未來24至36小時極有可能再次發生恐怖襲擊。

阿富汗局勢：圖為8月27日，馬克薩爾科技公司的衛星圖片顯示喀布爾機場有人登機。（AP）

美軍撤離阿富汗最後限期快將來臨，國務院28日稱，約350名美國公民尚滯留在阿富汗。而西方官員29日告訴路透社，喀布爾機場現時仍有1,000人等待離開。

美軍撤離行動進入最後階段之際，其他國家也陸續結束撤離行動。白宮指，自14日開始，截至28日，多國共已撤走113,500人。

英國撤離行動結束

英國最後一部撤軍飛機28日從喀布爾起飛，結束在阿富汗持續20年的軍事任務。國防部指，英國共從阿富汗撤走1.5萬多人。